【鼠年2020】好意頭5水果　果商教路：麒麟果「釘」愈明顯愈靚　塔斯曼尼亞車厘子果香獨特 (08:25)

新年好意頭5水果

車厘子

意頭：蕭欣浩表示，車厘子外表帶紫紅，有大紅大紫的意思。

果商教路：水果檔主林先生表示，車厘子用於送禮，不少人會購買來自澳洲或新西蘭的車厘子。一般來說，澳洲車厘子味道偏甜，肉質較腍，其中塔斯曼尼亞車厘子，有一種較獨特的果香，味道特別又美味。新西蘭車厘子一般個頭較大，因為甜度較低，味道較淡，肉質則較硬身，吃下去較有口感。

若選購車厘子禮盒裝，智利及阿根廷相對較便宜，約5磅重的禮盒裝約200至300元；新西蘭供應較穩定，約4.4磅（約2公斤）的禮盒裝售價約600元；一般塔斯曼尼亞車厘子禮盒裝約重4.4磅（約2公斤），價格較為浮動，要視乎貨量定價。

麒麟果

意頭：「麒麟」令人聯想到麒麟獻瑞，有如意吉祥之意。

果商教路：麒麟果的來貨地以厄瓜多爾為主，哥倫比亞的麒麟果約佔兩成。果身的「釘」愈明顯愈好，一般哥倫比亞麒麟果較靚，而且全年供應，價格比厄瓜多爾麒麟果高，平均每個約50至60元，厄瓜多爾麒麟果每個約40至50元。

蜜柑

意頭：柑與金同音，蜜柑則寓意「密密搵金」，有新年發財之意。

果商教路：柑大多來自內地、台灣及澳洲3個地方，內地柑主要分有葉和無葉；台灣柑一般無葉，常見有3種：蜜柑，味道較好；台灣桶柑，味道比較遜色，因為外形較好，多用於裝飾或祭祀；茂谷柑因今年農曆新年較早，暫未供應。澳洲柑一般個頭較大，味道較甜，但價錢較貴，因此來貨不多。

菠蘿

意頭：菠蘿（鳳梨）在閩南話中稱作「旺來」，鼠年旺來，寓意好運連連。

果商教路：本港菠蘿一般來自菲律賓，海運貨比較普遍，味道普通，外皮多為綠中帶點黃，因為未全熟，保存時間較長。另一款蜜糖菠蘿，外皮呈金黃色，味道好，因要在樹上待全熟再收割，保存時間較短，需要空運，供應量較少，價格亦較高，每個約50元。

碌柚

意頭：柚的讀音與「有」相似，有年年都有、包羅萬有之意。

果商教路：碌柚的產地主要來自內地和泰國，內地沙田柚通常分兩種，一種是普通食用，另一種柚肉少，多用於祭祀。泰國金柚相對味道較好，甜度較內地沙田柚高，惟保存時間則較短。

文：何芍盈

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