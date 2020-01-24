【武漢肺炎】袁國勇武漢觀察疫情　鍾南山：肯定有人傳人　14內地醫護被感染 (23:29)

專家組今日（20日）在當地見記者，鍾南山估計，春節期間病例會增加，要防止出現「超級傳播者」。另外，鍾南山接受央視訪問時稱，根據目前資料，新型冠狀病毒肺炎「肯定有人傳人」。他另透露，目前有14名內地醫護人員被感染。

鍾南山指出，廣東有兩個病例沒去過武漢，但家人去過武漢後染上新型冠狀病毒肺炎，故可以說「肯定有人傳人現象」。他又表示，疫情集中在武漢兩個區，兩區內都有大型海鮮市場，當中有相當多野味，通過野生動物傳染人類的可能性較大。他亦稱，華南海鮮城關閉後還有病例出現，「現在是提高警惕的時候」。

鍾南山與其他專家會見記者時稱，新型冠狀病毒沒有特效藥，早發現、早診斷、治療和隔離是最有效、最原始的防控方法，對確診病人進行有效隔離，減少接觸極為重要。他表示，這次用兩星期便定位了新型冠狀病毒，且現時的監控及隔離制度很好，相信疫情不會像SARS一樣造成社會影響及經濟損害。

專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光指出，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情現在還處於早期，100多宗病例相對武漢1000多萬人口來說是少數，只要公共衛生措施做得對，是可以逆轉。

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