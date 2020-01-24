【武漢肺炎】袁國勇武漢觀察疫情　鍾南山：肯定有人傳人　14內地醫護被感染 (23:29)

國家衛健委高級專家組到武漢觀察了解新型冠狀病毒肺炎疫情及檢視防控措施，專家組組長為中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨牀研究專家鍾南山，其他成員包括港大微生物學系講座教授袁國勇。
專家組今日（20日）在當地見記者，鍾南山估計，春節期間病例會增加，要防止出現「超級傳播者」。另外，鍾南山接受央視訪問時稱，根據目前資料，新型冠狀病毒肺炎「肯定有人傳人」。他另透露，目前有14名內地醫護人員被感染。
鍾南山指出，廣東有兩個病例沒去過武漢，但家人去過武漢後染上新型冠狀病毒肺炎，故可以說「肯定有人傳人現象」。他又表示，疫情集中在武漢兩個區，兩區內都有大型海鮮市場，當中有相當多野味，通過野生動物傳染人類的可能性較大。他亦稱，華南海鮮城關閉後還有病例出現，「現在是提高警惕的時候」。
鍾南山與其他專家會見記者時稱，新型冠狀病毒沒有特效藥，早發現、早診斷、治療和隔離是最有效、最原始的防控方法，對確診病人進行有效隔離，減少接觸極為重要。他表示，這次用兩星期便定位了新型冠狀病毒，且現時的監控及隔離制度很好，相信疫情不會像SARS一樣造成社會影響及經濟損害。
專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光指出，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情現在還處於早期，100多宗病例相對武漢1000多萬人口來說是少數，只要公共衛生措施做得對，是可以逆轉。