蘇錦樑胞弟涉按客戶樓騙千萬　業主：買樓3年未收到樓契 (23:48)

首被告蘇錦威（43歲）及次被告蘇潤餘（50歲），曾一同在梁家樂律師行分別擔任法律文員和法律行政人員，該行現已結業。兩名被告否認一項洗黑錢罪，首被告另否認兩項欺詐及一項使用虛假文書的副本罪。

控方傳召涉被蘇錦威擅自按揭物業的業主吳簫作供。吳簫供稱，她與丈夫2012年2月以偉章國際有限公司（下稱GML）名義購入堅尼地城石山街Lexington Hill一個單位，全數付清1130萬元，當時由梁家樂律師行的蘇錦威負責處理相關買樓文件。吳簫憶述，GML沒有即時收到樓契，蘇錦威聲稱處理好相關文件才轉交她。

吳簫續說，2015年中尚未收到樓契，又收到一封英文信件，遂向蘇錦威詢問，對方聲稱2014年7月將文件送至物業的發展商，運送途中遺失一頁文件，邀約吳簫到中環一所律師樓簽名補領樓契，當時她無為意內容，應蘇錦威要求完成簽署。

至2015年10月，吳簫稱有一名財務公司職員上GML辦公室，就堅尼地城物業按揭一事追債，她感覺「莫名其妙」，而對方留下按揭的擔保書文件，簽名並非出自她手筆。

吳簫聘用何君柱律師行查證事件，發現涉案物業被按揭兩次，她更遭人入稟高等法院追債，故致電蘇錦威追究。蘇錦威當時沒有否認指控，更說「不用怕，事情不是你想像般那麼嚴重」，他會嘗試用親戚或朋友的物業還債1000萬元。聆訊明（21日）續。

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