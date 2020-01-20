槍會被控霰彈及彈塞流入城門水塘受審　質疑控方呈堂殘餘物「來歷不明」 (19:43)

控方今早傳召水務署助理水務督察梁子聰，他作供時表示，去年3月20日曾到城門水塘附近的集水區及引水道搜證，目睹有子彈彈塞、彈珠浸於引水道中，橙色的飛靶碎片則散落在山上斜坡，遂收集為證物。梁子聰供稱，他和同事即日回到水務署的辦公室拍照。

辯方盤問時指出，呈堂的射擊殘餘物照片並非在引水道或山坡拍攝，且根據電腦資料，照片檔的拍攝日期為去年3月22日，並非3月20日。辯方質疑梁子聰的口供前後矛盾，認為證物「來歷不明，混雜了其他東西」，梁子聰不同意，強調他從現場檢取證物，但已忘記何時影相。他承認檢取證物後，只把證物膠袋「打個結」封口。

另一名水務督察何慶佳作供稱，他在去年7月23日帶領承建商工人清理山坡的碎片及垃圾，其間聽到「澎澎聲」槍響，有少量的橙色飛靶碎片從空中掉下，跌至引水道的水底。

雙方同意，在城門水塘附近的引水道，以及大欖郊野公園附近，是香港槍會唯一獲警務處批准進行射擊活動的範圍。案件於下周五（31日）續審。

根據法例第102章 《水務設施條例》第30（1）條，任何人放置、或導致或容許放置任何固體或液體，而放置的方式或地方使該固體或液體，可能跌落或被沖入或帶入構成水務設施部分的水中，即屬犯罪，最高可罰款5萬元及監禁2年。

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