本港臭氧按年升逾一成　將軍澳錄得最高濃度 (19:45)

健康空氣行動指，2019年屯門錄得最高濃度的PM2.5及PM10，每立方米分別錄得25及41微克；葵涌錄得最高濃度的NO2及二氧化硫（SO2），每立方米分別錄得54及8微克；將軍澳則錄得最高濃度的O3，每立方米錄得72微克。

至於路邊污染物，2019年的PM2.5及NO2水平雖然按年輕微下降，但仍較世衛標準分別高出1.5倍及95%。

健康空氣行動高級社區關係經理龍子維表示，過去十多年，O3水平呈上升趨勢，非一朝一夕問題，自2015年以來更連續4年上升，「已可排除天氣因素，幾乎可以肯定出了問題」，但政府並無對應政策，對O3上升束手無策。健康空氣行動行政總裁馮建瑋指出，由於O3是由NO2及揮發性有機化合物（VOC）產生的次生污染物，政府必須加強研究O3在香港及鄰近區域大幅增加的原因，盡快制定NO2及VOC的減排措施。

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