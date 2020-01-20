大埔寵物美容師涉虐狗提堂准保釋　官禁從事接觸動物工作 (19:00)

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被告貝柳螢（28歲）報稱任職寵物美容師，她在庭上面戴口罩，輕聲說明白控罪。

控方申請毋須答辯，押後以待警方進一步調查，其間不反對被告保釋。裁判官將案件押後至5月18日再訊，准被告以1萬元保釋外出，不得離港，每周到警署報到一次，不得從事涉及動物的工作，亦不得接觸涉事寵物店的現任或前任僱員及顧客。

控方表示，自從懷疑是被告虐打寵物的片段在社交媒體廣傳後，警方至今收到18個潛在受害犬的主人投訴，更有人在片段中認出自己所養的狗受虐，甚至有寵物店前員工願意頂證被告。

控罪指出，被告於2018年5月至2019年10月，在大埔翠怡花園C座地下4A號舖「御犬舍」內對一隻啡白色牧羊犬、一隻啡色柴犬，以及兩隻白色貴婦犬，殘酷地打、踢、惡待；或殘酷地將其折磨、激怒或驚嚇；或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致該些動物受到任何不必要的痛苦。

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