55歲男串謀勒索判社會服務令　官稱案情可判監寄語珍惜機會 (18:44)

本案第六被告文學輝（55歲）早前被裁定串謀勒索罪成，控罪稱他指使另一名被告莊浩文追債。同案其餘被告分別為情侶徐景樺（31歲）和楊夢儀（28歲）、撥打追債電話的莊浩文（26歲）、借出戶口洗黑錢的梁惠琳（22歲）和韓可欣（又名張鳳艷，43歲）。

法官判刑時表示，第六被告至今還押41日，已決心不再沉迷賭博及酗酒，亦已歸還他涉及的4000元騙款，家人及教會十分支持他，故判他240小時社會服務令，但須遵守3個條件，包括遵從感化官指示工作及居住、承諾戒除賭博及酗酒等壞習慣、有需要時接受感化官轉介治療療程。法官認為本案案情原可判他監禁，但寄語他珍惜機會，日後努力工作。

本案其餘被告徐景樺、楊夢儀、莊浩文早前分別承認欺詐、串謀勒索等罪，徐下月7日判刑，楊判18個月感化令，莊判囚22個月。韓可欣、梁惠琳經審訊後裁定串謀洗黑錢罪成，韓判囚16個月，梁則判200小時社會服務令。

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