美容醫生涉吻女病人雙唇被控非禮　稱事主信息曾傳心形符號 (16:40)

被告劉宏德（56歲）為醫學美容醫生，無律師代表，他被控於2019年4月3日在旺角朗豪坊27樓「美一醫學美容」內猥褻侵犯女子X。

事主X作供稱，她曾在被告的診所工作，案發時已經辭職，但仍會向被告購買美容療程。當日中午12時，她到診所注射「膠原自生」美容針Derma Veil。打針期間，房間內有被告、診所女助手及X。

X供稱，打針後她在牀上休息，一直閉上眼睛。被告靠近她，以自己的鼻尖輕碰其鼻尖，但她來不及反應。隨後女助手離開房間，X指出被告用手和消毒棉花為她按摩施針的地方，突然感到被告「用嘴唇包住我上下唇嚟錫」，大約長1秒。她推開被告，問「你做咩嘢？」被告回應「Sorry」。

X供稱，被告在親吻後邀約吃飯，她害怕被告下一步有所動作，故敷衍答應。不久，有助手入房叫被告，被告稱「我要休息」，要求助手離開。X指出，她走到牀頭櫃拿取物品時，被告從後用手捉緊她的腰部，她成功掙脫，被告重覆說「你好靚」。X離開診所後不斷回想事件，翌日報案。

被告親自盤問X，指出X在2017年至2019年間，曾以WhatsApp向他發送56條信息，當中有13個心形符號。被告問心形符號是否代表兩人是好朋友，X不同意，稱「只係客氣多謝你」。X表示，她經營網購生意，慣用心形符號和客人交流。

被告指出，X聲稱被人親吻，但她可能誤把濕潤的消毒紗布當作嘴唇，X否認說法。聆訊今午繼續。

其他報道：社民連維園攤檔設反修例展板 吳文遠：接食環署通知要求簽終止協議

其他報道：文志泉落敗選委未交申報書 認罪獲判100小時社服令