東華學院研究：港童對遊戲定義狹窄　難寓學習於遊戲 (17:08)

東華學院2017年起參與由樂高基金會贊助的跨國研究，藉此了解他們的遊戲觀，共594名5歲、7歲學童及家長參與，他們來自香港、阿根廷、丹麥、英國和美國。研究要求兒童將36張活動卡先後分類成「遊戲」或「非遊戲」，「學習」或「非學習」。港童甚少將活動同視為「遊戲」與「學習」，比例是多個地方中最低。

接受測試的7歲本港兒童中，95%認為「使用電話」是遊戲，遠高於丹麥兒童的24.3%。東華學院人文學院教授鄭佩華稱，香港與丹麥存在文化差異，北歐國家着重遊戲，當地學童至7、8歲後才要做功課，有較多時間在戶外玩耍。鄭佩華提醒家長留意手機對幼童的影響，家長經常機不離手也會影響學童的習慣，她又稱，過早使用手機不利學童身體發展，亦會因單一刺激方式，影響他們的腦部思維發展。

鄭佩華稱，研究結果反映現今社會「勤有功，戲無益」的傳統觀念仍然根深蒂固，港童未能真正享受遊戲。她建議老師提供足夠時間予兒童玩自由、真正的遊戲，從遊戲中學習社交行為，發掘和培養他們「遊戲感」，發展其專注力、創造力及探索能力等。

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