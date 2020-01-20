攜易燃液體律政中心圖自焚　前男護認企圖縱火罪 (15:30)

被告鄭根容被控於2018年7月31日在律政中心東座6樓接待處，無合法辯解而企圖用火損壞律政中心的財產，即接待櫃台及周邊範圍。

辯方求情稱，被告因長俸問題與政府對簿公堂，受官司纏擾長達15年，不堪壓力患上精神病，被告稱腦內有聲音叫他尋死，案發時欲前往律政中心尋找政府律師，在其面前縱火自殺，並非想傷害他人。而被告還押期間接受精神治療，病情穩定，官司亦已完結，政府已同意向他發放部分長俸，23萬元，故他重犯機會低，望法庭輕判，讓被告與家人團聚過平靜生活。

法官索取被告的兩份新的精神科報告，將案件押後至2月10日判刑，其間被告還押小欖精神病治療中心看管。

案情指出，被告案發時前往律政中心，聲稱要遞交文件，在保安員陪同下抵達6樓接待處，他從袋內取出載有天拿水的玻璃樽，並砸向桌子，玻璃樽破裂，液體濺出。被告聲稱要尋死，並企圖用火機點火，遭保安員阻止。被告被捕後在警誡下表示，當時腦內有聲音叫他去死，故他到律政中心擬縱火自殺。

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