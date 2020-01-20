「立場新聞」記者身分證再入鏡　郭嘉銓：警員不知正直播 (14:52)

「立場新聞」稱，記者當時一直佩戴記者證，在截查前記者有向警員表明身分及工作機構；事發時記者以手機錄影受阻，於是移動鏡頭，但警員一直以記者的身分證正面阻擋鏡頭，明顯是有意阻礙記者的拍攝工作。

去年12月26日「立場新聞」記者亦曾於大埔超級城，被便衣警在直播鏡頭前展示其身分證長達約40秒。郭嘉銓今表示，該名記者已向投訴警察課作出投訴，警方正調查事件，會訓示警員加緊留意個人私隱問題。

另外，昨夜有黑衣人於旺角快閃堵路，警方向記者施放胡椒噴劑。郭嘉銓說，當時有示威者不肯離開，警方於驅散期間曾使用武力，有部分記者受影響，警方會提醒前線警員使用武力時盡量留意現場環境，可行情況下作出多兩句呼籲或警告。

逃犯條例 相關報道：

劉頴匡被指涉違不反對通知書條款 今再遭指控「阻差辦公」

警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭

記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解