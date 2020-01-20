時代廣場街頭表演　法官擬頒永久禁制令 (12:47)

原告為時代廣場，被告依次為音樂人李冠傑，以及其他不合法佔用或阻礙時代廣場露天廣場作街頭表演的人。原告一方在庭上指出，上周五（17日）得悉首被告沒有律師代表的通知，首被告今日亦沒出席法庭聆訊。

暫委法官王鳴峰先要求原告一方解釋，原告當初承諾撥出露天廣場予公眾作「行人通路和靜態康樂」，當中「靜態康樂」的定義如何。原告一方回應「靜態康樂」即在需要最少設施和器材的情況下，進行對周遭環境帶來最少影響和噪音的休閒活動，惟街頭表演所製造的噪音過高。

官質疑再頒布聲明需要

法官又表明打算頒布永久性禁制令，惟質疑同時頒布聲明的需要，認為永久性禁制令已構成阻嚇作用，以及涵蓋聲明的相關內容，再頒布聲明的做法只屬「錦上添花」，並擔心法庭在被告缺席聆訊的情況下頒布聲明，受影響的人可能不會知悉相關情況。

原告一方則回應，他們有權向法庭申請頒布聲明，讓法庭釐清部分曾有爭議的議題，同時認為聲明可帶來阻嚇作用。法官聽畢原告陳辭後宣布押後頒判辭，估計最快可於農曆新年後頒布。

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