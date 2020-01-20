社民連維園攤檔貼反修例展版遭警告　黃浩銘︰展版與花卉相關 (13:08)

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社民連今年於維園投得兩個攤檔售花，兩檔均設有反修例運動時序展版，攤檔頂擺放了畫有國家主席習近平、特首林鄭月娥及警務處長鄧炳強的展版，檔外設電視播放示威衝突片段，及寫有「反濫捕」的巨型警棍模型，又就反對警察加人工收集簽名。

社民連主席吳文遠表示，兩個攤檔昨日運作順暢，至深夜他收到食環署人員來電，稱其檔口的宣傳展版與所售貨品無關，要求拆除，其後再三聯絡食環署，要求派員，希望解釋及商討解決方法，惟至今早11時仍未見食環署職員。社民連副主席黃浩銘即場將該信燒毁。

黃浩銘稱，他們售賣的銀柳、仙人掌、劍蘭等，花語分別是自由、高潔、堅強，寄寓港人於反修劍運動中展現的情操，強調展版與貨物絕對有關，社民連會堅持立場，不退讓、不清拆。

社民連梁國雄說，社民連於年宵擺檔多年，今次非首次被針對。他批評政府以權力消滅不想見到的東西，而非急市民所急，認為政府先處理武漢肺炎的問題。

支聯會的年宵攤檔「自由花圃」售賣民主女神像連同一枝花，同時有籌款箱及「64」橫額，而守護公義基金亦於維園設攤檔賣花，其檔口掛出印有佔中九子肖像的展版，但兩檔均表示沒有收到通知要清拆或移除檔口物品。

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