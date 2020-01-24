社民連維園攤檔設反修例展板被指違約　食環署令關閉　吳文遠稱擬申司法覆核 (17:36)

【16:55】食環署人員至下午3時25分仍未現身。現場消息指出，約40名清潔工正於維園集合。社民連主席吳文遠、梁國雄及曾健成後來自行前往食環署維園辦事處找職員，稱想向食環署解釋，其間邊行邊呼叫「救治肺炎無力，政治迫害落力」、「政治審查可恥」等口號。辦事處一名職員承諾15分鐘內找上司回覆，叫吳、梁等人回攤檔等。「守護公義基金」信託人何秀蘭稱，如社民連遭拆檔，守護公義基金樂意與社民連「一齊繼續做光明磊落的事」。

下午近4時，一名食環署職員到場，表示上司不在維園，叫吳文遠等人聯絡食環署新聞組或自行到金鐘總部。吳文遠即致電食環署新聞組交代事件，並稱食環署沒給社民連機會解釋，希望署方盡快派員到場，否則社民連會申請司法覆核及臨時禁制令，禁止署方拆檔。新聞組人員回覆稱會將其要求交予相關同事跟進。

【15:40】社民連較早前已搬走流動大電視，其餘反修例展板及花卉如常置在檔口，有市民上前買花及參與聯署。社民連主席吳文遠認為，食環署指控荒謬，不同人做生意方法不同，斥政府「連一個花檔都唔容許」。他強調，社民連是根據協議做事，如食環署人員要拆檔口，社民連不會阻止，「就畀香港人睇下呢個政府有幾荒謬」。

【14:05】社民連主席吳文遠表示，下午1時許，接獲食環署通知，要求社民連簽署終止協議，並於下午3時關閉攤檔。他稱目前已把較貴重的貨品收起，以防被清走。

記者現場觀察，下午2時最少有一架警車停泊於維園近天后的出入口，警員正與食環署的職員溝通。

【13:08】維園年宵今年不設乾貨攤位。社民連於年宵攤檔賣花，借花語寄寓「自由」、「齊上齊落」等，並於檔口設反修例展板宣傳。食環署昨晚（19日）派人於檔口貼信，稱社民連違反租用協議，要求拆除宣傳品，否則可隨時終止攤檔營運。社民連今日表示，宣傳品與檔口所售貨物有關，會堅持立場，不退讓、不清拆，並即場將該信燒毁。

相關報道︰社民連年宵檔展反濫捕標語 食環警告封檔

社民連今年於維園投得兩個攤檔售花，兩檔均設有反修例運動時序展板，攤檔頂擺放了畫有國家主席習近平、特首林鄭月娥及警務處長鄧炳強的展板，檔外設電視播放示威衝突片段，及寫有「反濫捕」的巨型警棍模型，又就反對警察加人工收集簽名。

社民連主席吳文遠表示，兩個攤檔昨日運作順暢，至深夜他收到食環署人員來電，稱其檔口的宣傳展板與所售貨品無關，要求拆除，他其後再三聯絡食環署要求派員，希望解釋及商討解決方法，惟至今早11時仍未見食環署職員。社民連副主席黃浩銘即場將該信燒毁。

黃浩銘稱，售賣的銀柳、仙人掌、劍蘭等，花語分別是自由、高潔、堅強，是港人於反修例運動展現的情操，強調展板與貨物絕對有關，社民連會堅持立場，不退讓、不清拆。

社民連梁國雄說，社民連於年宵擺檔多年，今次非首次被針對，批評政府以權力消滅不想見到的東西。

支聯會的年宵攤檔「自由花圃」售賣民主女神像連同一枝花，同時有籌款箱及「64」橫額；守護公義基金亦於維園設攤檔賣花，其檔口掛出印有佔中九子肖像的展板，兩檔均表示沒有收到通知要清拆或移除檔口物品。

其他報道：劉頴匡被指涉違不反對通知書條款 今再遭指控「阻差辦公」

其他報道：駱惠寧：若國家安全體制長期缺位 外部勢力可滲透破壞 籲加強國情教育