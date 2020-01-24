【武漢肺炎】陳肇始：今召開跨部門會議　許樹昌：估計武漢其他市場有病毒源頭 (13:12)

【13:05】食物及衛生局長陳肇始今早召開多個跨部門會議，她在facebook透露，將與專家評估及跟進本港現時的疾病防控力度和策略，以適時作出迅速應變。陳肇始表示，隨著武漢發現多宗新型冠狀病毒感染的肺炎個案，以及北京和深圳相繼出現確診病例，不可輕視病毒未來傳入香港的可能性，因此他們絕不可以掉以輕心。

副局長徐德義則說，醫管局在過去一星期已加強監察，如發現需轉送深切治療部的嚴重肺炎個案、經數日治療仍未有顯著改善迹象、以群組個案出現的病人，或醫護人員受影響，則必須進行相關測試，以排除是否由新型冠狀病毒引起。

【12:28】中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（20日）接受商台節目電話訪問時表示，武漢首41宗病例有三成並無到過華南海鮮批發市場，泰國及日本的病例亦與該市場無關連，他估計確診的病人曾到過武漢其他市場，感染病毒後回到其他省市或出境，不排除香港日後有確診個案。

對於武漢過去兩日增加136宗確診病例，許樹昌估計是因為內地當局這幾天將快速測試分配至外圍醫院，病例因此大增。由於現時仍未知病毒源頭，相信在非常緊密接觸下才有可能有限度人傳人。他預計香港的公立醫院本周可開始進行快速測試，而香港及武漢交通頻繁，不排除香港日後有確診個案。

對於本周末開始農曆新年假期，許多港人會回鄉探親拜年，許樹昌提醒市民注意個人衛生，在人多擠迫的地方戴上外科手術口罩，勤洗手或以酒精搓手液搓手，勿前住濕貨街市，也不要進食野味。

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