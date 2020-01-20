駱惠寧：若國家安全體制長期缺位　外部勢力可滲透破壞　籲加強國情教育 (11:28)

駱惠寧提及國家主席習近平上月出席澳門回歸典禮時所總結澳門的成功經驗，他認為始終堅定「一國兩制」制度自信，是香港社會在前進道路上戰勝一切風險挑戰的關鍵所在。

駱惠寧表示，習近平主席視察澳門時指出，「愛國主義教育茲事體大，希望特區政府教育部門和學校擔負起主體責任」，呼籲加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，不斷完善「一國兩制」條件下香港教育治理制度體系，增強青少年的國家意識和民族認同。

文章指出，中聯辦將一如既往地支持香港特區政府，建立和完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化執法力量，與特區政府和香港各界人士全力止暴制亂、恢復秩序的同時，認真思考圍繞「一國兩制」制度體系應堅持、鞏固、完善及發展什麼的一重大問題。

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