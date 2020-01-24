【武漢肺炎】武漢兩日增136宗病例多1人死　深圳北京首確診個案　浙江5人有發燒等症狀 (11:15)

【10:30】浙江省衛健委今早10時06分通報，上周五（17日）以來，溫州、舟山、台州、杭州陸續發現5名來自武漢並出現發燒和呼吸道症狀患者，他們目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，有關的密切接觸者正接受醫學觀察。浙江省衛健委表示，患者檢驗結果正按規定覆核中，一旦確診感染新型冠狀病毒，將及時向社會公布。

【07:58】武漢市衛健委凌晨2時42分通報，上周六（18日）新增59宗病例、本周日（19日）新增77宗病例，即兩日新增136宗病例，累積至198宗相關個案，25人出院，3人死亡。新病例患者包括66男、70女，年齡介乎25至89歲，全部人均在18日前發病，其中33人屬於重症、2人情況危殆、1人於18日死亡。

另一方面，廣東省衛健委凌晨公布，現居深圳的66歲男患者，曾於2019年12月29日前往武漢探親，2020年1月3日出現發燒、乏力等症狀，翌日返深圳後就診，11日轉至深圳市定點醫院隔離治療，昨日經國家衛健委評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。現時患者病情穩定，廣東省正追蹤其密切接觸者。

此外，北京市大興區衛健委凌晨透過微博通報，該區確診兩宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，兩名發燒患者曾到武漢旅行，他們現於定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。大興區衛健委表示，已為患者的密切接觸者展開醫學觀察，目前無發燒等異常情況。

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