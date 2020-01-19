維園年宵開鑼人流疏落　有年花檔主對銷情樂觀 (21:51)

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住在維園附近的市民Ellie稱，感覺今年少了新年氣氛，人流較疏落。她說有意多支持黃色經濟圈，參與「和你宵」等活動。

萬花園鮮花批發檔主李先生表示，今年與去年人流相差不遠，因不設乾貨攤檔，檔位面積較去年大，他租兩個攤檔的租金亦只為去年租一個攤檔的三分之一。他稱，今年逛維園花市的市民有意買花，加上不少同行因憂慮反修例風波而未有競投攤位，競爭少了，預計首日營業額會較去年多出一倍。

政團方面，支聯會今年仍在維園擺攤位，名為「自由花圃」，售賣12種花，為12名中國民運者配上花語，例如康乃馨代表天安門母親、風信子代表「709大抓捕」被捕律師王全璋等。

守護公義基金亦設攤檔賣花、盆栽等，包括取名為「和勇一家」的四式厚葉植物。信託人何秀蘭指出，基金正協助處理9宗案件，故仍要繼續籌款。她稱，年宵籌款不多，主要是希望為港人打氣。

社民連今年投得兩個攤檔，分別位於天后及銅鑼灣兩端。主席吳文遠說，今年人流較少，競投攤檔主要為政治宣傳，在近銅鑼灣一端的攤位設反修例展覽館，播放警民衝突畫面，他亦呼籲市民簽名反對警察加薪。