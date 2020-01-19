【遮打集會】警中環施放催淚彈　要求中止集會 (17:20)

【17:00】警方要求集會中止後，示威者陸續離去，有人經皇后像廣場中環站K出口離開，有人轉出金鐘道散去。

【16:44】警方表示，警員下午在中環遮打花園附近進行截查工作期間，在德輔道中被暴徒包圍及投擲水樽等雜物，另有暴徒以鐵欄、雪糕筒設置路障及傘陣，堵塞德輔道中及雪廠街一帶，並在馬路上投擲磚頭，亦有暴徒投擲油漆彈，塗污遮打花園附近大廈的外牆。

警方表示，因應現場暴力情況，已要求主辦單位中止遮打花園集會，呼籲參加者往金鐘方向乘坐公共交通工具離開。

【16:32】防暴警於中環雪廠街施放催淚彈。

【16:20】下午近4時，防暴警在中環雪廠街與德輔道中交界拘捕數人，其間有示威者投擲油漆彈。大批人由遮打花園趕至聲援，其後警方再制服一人。

有示威者於德輔道中組成傘陣，防暴警警告違反集會條件，要求他們返回遮打花園繼續集會。

4男被捕 搜獲槌仔伸縮棍

【16:10】警方在facebook發文，稱因應中環遮打花園有公眾活動，為公眾安全起見，警方在中環附近一帶截查，在4名男子身上搜獲槌仔、士巴拿、伸縮棍、噴漆、手套等物品，他們涉嫌藏有攻擊性武器、或藏有工具可作非法用途被捕。

集會者稱政府民生措施無助平民憤

【15:15】下午近3時，中環遮打花園近乎坐滿人。50多歲莊先生與太太出席集會，他認為，特首林鄭月娥公布的民生措施或可紓基層民憤，「但對我們完全沒用」，只覺得政府轉移視線，加上特首否認警暴，「這個才是最大問題」。

20多歲V小姐（化名）不接受政府以民生措施解決政治問題，又認為反修例運動走到瓶頸，但不等同香港人已原諒政府及警察，各人有自己方法抗爭，如支持「黃色經濟圈」等。

集會發言人劉頴匡表示，今日的訴求是要求政府今年落實沒有功能組別及篩選的立法會選舉，否則將促請美國落實制裁。

【14:36】下午約1時半，本報記者在中環一帶所見，有大量防暴警在中環愛丁堡廣場及金鐘政府總部一帶巡邏，部分警員持催淚彈槍戒備。

集會開始前，港鐵香港站、中環站有防暴警戒備，現場氣氛暫時平靜。

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