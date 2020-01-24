海關檢510萬元走私凍肉拘30男 (14:18)

海關有組織罪案調查科特別調查隊第一組指揮官王禮庸表示，海關上周五晚派出約100名人員，出動高速截擊艇、淺水巡邏艇及區域巡邏船，於香港西水域調查，發現4艘躉船被拖到龍鼓洲對開海面後，船上的燈突然全部熄滅，船上的人迅速將凍肉轉移到停泊於對面的漁船上。海關人員即展開圍捕，成功截獲兩艘接載貨物、準備轉運至內地的漁船。

海關拘捕船上年齡介乎26至63歲的30名男子，涉嫌參與走私活動，當中25人為本地人。行動中，海關合共檢獲14.6萬公斤急凍雞翼、雞腳、豬手、豬扒及豬內臟，市值約510萬元，該批凍肉分別來自美國、西班牙、巴西及葡萄牙。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，如該批凍肉流入內地市場，相信可避關稅及增值稅9%至79%，即約400萬元，相信避稅為走私主因之一。

黃雅綸續說，行動中檢獲的凍肉未經檢疫，運輸過程沒有保持冷凍，可能含有致病病菌、有食物安全隱患。