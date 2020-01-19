【武漢肺炎】高拔陞：勿輕視新型冠狀病毒傳入香港可能性 (13:55)

高拔陞指出，上個月底接獲武漢肺炎病例的通報後，醫管局已迅速召開多次中央指揮委員會和傳染病及緊急應變中央委員會會議，統籌了各項「圍堵」傳染病的策略，切實執行「早通報」、「早隔離」及「早化驗」的策略，阻截有可能傳入和擴散的肺炎個案。

他說，若香港發現首宗新型冠狀病毒傳入個案，局方會按擬定好的緊急應變計劃，作出應對，需要時會考慮在各聯網劃出指定診所、提升實驗室的化驗能力，以及提升醫院的應變級別等。

高拔陞：防範醫護受感染是重中之重

高拔陞表示，防範醫護人員受到感染是重中之重，在裝備和配套上，醫管局已緊密監察各公立醫院的裝備和感染控制措施，確保前線同事在應對新傳染病時無後顧之憂，當中包括確保有足夠的個人保護裝備供醫護人員使用。至於隔離病牀，醫管局目前有500張負氣壓隔離病牀，可以隨時接收傳染病人，另有數百張備用的隔離病牀現時用作接收其他病人。

高拔陞表示，理解醫護人員在這段時間的工作量會大增，加上冬季服務高峰期的壓力，可能會忙得透不過氣，需要時會探討減少公立醫院非緊急手術的可行性，盡量安排將病情穩定和合適的病人轉往療養病房或私家醫院。

武漢肺炎 相關報道：

武漢專家預計病例或繼續增加 市政府：減春節大型公眾活動

武漢增17確診 部分無接觸海鮮城 深圳現懷疑個案 定點醫院嚴陣戒備

英專家推算1700人感染 憂人傳人較想像嚴重

美3機場針對武漢旅客檢疫 港未要求填健康申報表