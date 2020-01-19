陳肇始︰食環署一連3周加強歲晚清潔防範鼠患 (12:23)

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陳肇始表示，食環署已在患者生前居所附近山坡及花槽等地放置老鼠藥，亦在該區派發防鼠單張；重申戊型肝炎雖是可治癒疾病，但對長期病患者等高危人士，感染後或會出現嚴重病情。

她表示，新年將至、為進一步提升環境衞生，食環署舉行為期三周的歲晚清潔大行動，加強清潔包括公眾街市、熟食中心、公廁、垃圾收集站等；她亦於周三（15日）到訪北角，視察有關工作。

她指出，去年1月至10月間捕獲活鼠和堵塞鼠洞的數目增加40%以上，顯示情況有所改善，又透露正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度，並將於今年年初在九龍城區實地測試，更新鼠患參考指數的量化功能。

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