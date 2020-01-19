陳肇始︰食環署一連3周加強歲晚清潔防範鼠患 (12:23)

快將踏入鼠年，食物及衛生局長陳肇始今日（19日）發表網誌時亦提到鼠患問題。本月10日一名因長期病患離世的17歲青年，其血液樣本經回顧性檢測證實對大鼠戊型肝炎呈陽性。陳肇始以〈歲晚清潔大行動 市民齊參與〉為題發表網誌，表示食環署已聯同房屋署職員及葵青區議員巡視患者生前居所一帶的鼠患情況。
相關報道︰染大鼠戊肝荔景邨17歲青年因長期病患亡 潛伏期曾住兒童醫院（1月10日）
陳肇始表示，食環署已在患者生前居所附近山坡及花槽等地放置老鼠藥，亦在該區派發防鼠單張；重申戊型肝炎雖是可治癒疾病，但對長期病患者等高危人士，感染後或會出現嚴重病情。
她表示，新年將至、為進一步提升環境衞生，食環署舉行為期三周的歲晚清潔大行動，加強清潔包括公眾街市、熟食中心、公廁、垃圾收集站等；她亦於周三（15日）到訪北角，視察有關工作。
她指出，去年1月至10月間捕獲活鼠和堵塞鼠洞的數目增加40%以上，顯示情況有所改善，又透露正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度，並將於今年年初在九龍城區實地測試，更新鼠患參考指數的量化功能。
其他報道：邱騰華︰2月起資助中小企參與貿發局展覽 料惠及逾5000中小企