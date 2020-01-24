天主教通訊社：教廷擬任命蔡惠民為香港教區主教　憂親北京立場惹反彈延遲公布 (22:00)

報道引述接近教廷萬民福音部的高級神職人員消息稱，教廷原屬意由現任香港教區輔理主教夏志誠接任主教，教宗方濟各亦已同意有關任命，但教廷在消息公布前改變主意。萬民福音部是教廷轄下與聖座國務院共同負責向中國建議主教任命的機構。

現年60歲的夏志誠在持續逾半年的反修訂《逃犯條例》風波中，曾多次現身示威和遊行現場。去年楊鳴章逝世後，已有分析稱夏志誠以往在社會議題、民主自由等問題上較願意發聲，作風與榮休主教陳日君類似，未必會獲教廷及中央祝福。

至於1959年出生的蔡惠民，CNA形容他與內地和香港政府都有良好工作關係，又稱他曾出席特首林鄭月娥與教區在反修例風波最激烈時舉行的會面。報道引述接近楊鳴章的高級神職人員稱，蔡惠民是楊鳴章生前好友，楊鳴章屬意由蔡惠民接任主教。

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