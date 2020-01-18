食肆外拍照被捕男生指控警取手槍抹其衣服　問「信唔信屈你搶槍？」 (21:18)

【21:18】警方回覆表示，任何人如認為警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。

【20:28】區議員李文浩指出，該23歲公大何姓學生周二在西九龍中心美食廣場內被指為「藍店」的「神戶食堂空姐牛肉飯」外舉機拍攝，突被兩名便衣警拉到一旁，質問他「做乜影我相」。警方事後指該公大生涉嫌普通襲擊及藏有攻擊性武器被捕，罪名與拍攝無關。該學生被扣留48小時後，獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

何姓學生透過深水埗區議員李文浩向本報投訴，表示被捕後在深水埗警署內被警員拳打下體及腹部，要求他面向牆壁搜身，又推他的頭部撞向牆，致其鼻流血。李文浩又指，有警員趁何姓學生脫去衣服搜身時，取出警槍並以其衣服抹槍，並問他「信唔信我屈你搶槍襲警？」警員見何姓學生未有反應，再作勢把警槍放入證物袋，見他繼續未有反應，其後收回警槍。李文浩又稱，何姓學生在警署內不斷被警員辱罵，又強迫他笑：「笑啦傻仔。」李文浩說，這些事在何姓學生被捕後3至4小時內發生，至其事件被傳媒報道，晚上送院檢查後，警方「態度客氣好多」。

本報正就有關指控向警方查詢。