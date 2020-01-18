銅鑼灣「和你宵」店主毋懼政府「掃場」　顧客撐黃色經濟圈 (17:32)

林太表示，去年在維園年宵擺檔，每日生意額約3000元，但由於租金總額約1萬元，故仍然蝕錢收場；今年「和你宵」7天租金僅500元，同樣約每日做到3000多元生意，覺得在這擺檔比維園更佳。她指出，最受歡迎貨品是售價40元的澳洲蘋果芒，昨日預備了16個，半天已售罄，今日再預備40個，至下午3時許已賣出一半；日本直送的鮮果啫喱杯亦亦已賣出了50杯。

另一檔主、室內設計師Maggie售賣每張20元的自家製揮春，揮春寫有「缺一不可」、「香港加油」等字句。她表示，昨日至今已賣出300至400張揮春，最好賣的是「光復香港」、「時代革命」、「贏」。她另出售用水泥做的鎖匙扣，售價68元，早前預備了400個，現已賣出200個，售價48元的「香港人」小型水泥牌已售罄，需再趕製貨品應市。她笑言不怕政府派員「掃場」，「沒什麼好怕，預了出來擺檔就什麼也不怕」。

從事金融業的周先生到場購物，花逾700元購入Pepe公仔、花茶、腰果、口罩。他稱往常怕人多，不愛行年宵，但今次特意到場支持年輕人和「黃店」，「這裏的貨品比以往維園年宵的更有趣」。他不擔心政府會勒令「和你宵」關閉，「他們搬到哪，我就到哪幫襯」。他表示支持黃色經濟圈，全為幫助年輕人，今年公司團年飯亦特意避免揀選「藍店」。

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