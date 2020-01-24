【武漢肺炎】何栢良：武漢旅客首三位目的地曼谷香港東京　泰日現病人與人流有關 (15:23)

武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良引述國際航空運輸協會（IATA）數據指出，武漢旅客的最熱門目的地，首三位分別是泰國曼谷、香港和日本東京。他表示，現時泰國及日本都已有新型冠狀病毒肺炎確診個案，有理由相信兩地首先「中招」與人流有一定關係。
目前泰國及日本分別確診兩宗及一宗新型冠狀病毒肺炎個案，泰國兩名來自武漢病人均經曼谷機場入境；日本確診的中國籍男子居住的神奈川縣則與東京都相鄰。何栢良引述IATA數據指出，在2018年首季，乘飛機由武漢前往曼谷、香港和東京的總人次，分別為41,080、23,707和20,001；而即日起在三大機場針對武漢旅客執行檢疫措施的美國，在武漢旅客熱門目的地中是「20大都不入」。他重申，香港亦應要求來自武漢的旅客應填寫健康申報。
日本厚生勞動省指出，該國確診的中國男子年初在武漢逗留時，無到過被指是新病毒源頭的華南海鮮城，惟曾與感染肺炎的人共同生活約10天，故認為他是被一同生活的人傳染；但因其密切接觸者無出現症狀，故認為病毒經人傳人擴散的可能很低。該病人目前已出院，正在家中休養。
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