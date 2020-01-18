大埔寵物店美容師疑虐狗　警列殘酷對待動物未有人被捕 (15:30)

片段流出後引來大批愛狗網民討論，網民批評店舖對待狗的手法殘忍暴力。涉事寵物店曾在facebook就事件致歉，稱已解僱打狗的美容師，又稱涉事者非店舖老闆，惟該專頁現時已關閉。本報正向涉事寵物店了解。

「熱血公民」大埔區議員黃兆健透露，目前已接獲超過15名狗主求助，將與狗主到警署備案。其中有狗主稱，曾在去年10月、12月光顧該寵物店，寵物狗接受護理服務後，眼睛及耳朵紅腫，後腳更行動不便長達一周，疑遭虐待，狗主其後向寵物店查詢，店方只解釋「冲涼時反抗整親」。

愛護動物協會表示，就相關事件收到大量市民的電郵及電話通報和查詢，已立即通報警方。愛協今早（18日）亦派出督察前往相關的地區警署及涉事寵物美容店，惟該店至下午仍未開門，愛協將密切關注事件，動物督察及福利部獸醫已準備隨時向警方提供進一步協助。

警方表示，今日（18日）凌晨近2時，接獲一名女子報案，表示在網上社交媒體看到一些片段，懷疑大埔翠怡街一店舖有狗被人虐待。大埔警區處理殘酷對待動物案件的專責調查隊（刑事調查隊第6隊）已即時接手調查，並積極跟進有關案件，正聯絡店舖負責人。案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。