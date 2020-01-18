維修技工涉藏手槍子彈還押5月再訊　稱遭警毆打恐嚇 (14:44)

警方昨早（17日）在沙田廣源邨一單位搜出手槍、92粒子彈等，拘捕27歲維修技工，控以無牌管有槍械或彈藥罪，技工今日（18日）被押解至沙田裁判法院提堂。控方透露本案涉及其他人，裁判官因控罪嚴重，拒絕被告保釋，還押至5月8日再訊。被告透過律師投訴遭警員毆打、恐嚇對家人不利、誘使他招認等。
被告陳玉龍（27歲）報稱維修技工，被控於2020年1月17日，在沒有持有該等槍械或彈藥的管有權牌照下，於沙田廣源邨廣松樓一單位內管有槍械，即一柄手槍、4個子彈匣及92粒子彈。控罪書上的涉案地址為被告報稱住址單位。
控方原本申請押後案件至7月3日，解釋涉案物品數量多，檢驗證據需時長；案情指控與另一人相關，警方需時調查其他人是否與本案有關聯。
署理主任裁判官高偉雄聞言表示，「押後非常之長」，建議控方先押後4個月再訊，屆時向法庭匯報調查進度。
辯方庭上投訴，被告曾遭警員毆打、恐嚇對家人不利、誘使被告招認等，並會爭議被告所作警誡供辭。沙田區議員廖栢康到場旁聽，以協助被告家屬處理案件。
高官只批准押後案件至5月8日再訊，以待警方進一步調查，但因控罪嚴重，控方指控涉及其他人，故拒絕讓被告保釋，另排期1月24日覆核保釋申請。
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