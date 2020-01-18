維修技工涉藏手槍子彈還押5月再訊　稱遭警毆打恐嚇 (14:44)

被告陳玉龍（27歲）報稱維修技工，被控於2020年1月17日，在沒有持有該等槍械或彈藥的管有權牌照下，於沙田廣源邨廣松樓一單位內管有槍械，即一柄手槍、4個子彈匣及92粒子彈。控罪書上的涉案地址為被告報稱住址單位。

控方原本申請押後案件至7月3日，解釋涉案物品數量多，檢驗證據需時長；案情指控與另一人相關，警方需時調查其他人是否與本案有關聯。

署理主任裁判官高偉雄聞言表示，「押後非常之長」，建議控方先押後4個月再訊，屆時向法庭匯報調查進度。

辯方庭上投訴，被告曾遭警員毆打、恐嚇對家人不利、誘使被告招認等，並會爭議被告所作警誡供辭。沙田區議員廖栢康到場旁聽，以協助被告家屬處理案件。

高官只批准押後案件至5月8日再訊，以待警方進一步調查，但因控罪嚴重，控方指控涉及其他人，故拒絕讓被告保釋，另排期1月24日覆核保釋申請。

相關報道：警截槍彈流入渠道 拘砌槍屠龍隊員 起手槍500彈 疑網購配件分拆寄運

其他報道：小一統一派位今明交表 家長月花4萬租住畢架山望兒子入喇沙

其他報道：「賊王」季炳雄出獄 車隊護送到機場赴美