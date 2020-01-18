小一統一派位今明交表　家長月花4萬租住畢架山望兒子入喇沙 (13:49)

派位中心未開門，已有不少家長排隊等候。排第一的劉太早上9時已帶同3名子女來排隊，她說一家原本住深水埗劏房，去年獲得過渡房屋的單位，搬到41校網，但她沒考慮選名校，反而挑選華德學校。劉太說，曾參觀華德學校，認為該校吸引， 「不想女兒壓力大，（入名校讀得差）怕老師會投訴，女兒會無自信」。她說，有讓女兒學畫畫及補習，深水埗的畫班僅60元一堂，但九龍城的要170元一堂。

另一媽媽譚太表示為兒子選擇喇沙小學，她認為「名校大家都鍾意，成績好，參觀過啲學生都好乖」，不過她聽聞只有80個位，200至300人競爭，只有一半信心成功。不過兒子另外考了4間私校，目前有一個私校學位在手。

兩年前譚太一家因再添丁而細屋搬大屋，也因心儀41校網，由長沙灣搬至畢架山，月租由2萬元漲至4萬元。兒子課外活動多，有溜冰、游水、打鼓等，目前月花約6000至7000元；又因兒子學術「弱少少」，3月將為他聘私人補習，料每月再花4000元。

有家長因有多間私校的學位在手，「進取」挑選傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）。柏女士稱，女兒已手握兩間私校的學位，「所以可進取」，又稱沒怎麼催谷女兒，挑戰瑪利諾是因該校校風良好，「品格好重要，最重要有禮貌」。另一名家長陳先生則表示，女兒有7間私校的學位，3間已付留位費，但始終希望女兒在傳統學校就讀，感覺較適合她。

2020年度小一統一派位將於今明兩日進行選校程序，教育局早前提醒家長，凡已參加今年度小一入學統籌辦法而未獲得自行分配學位的兒童，均可參加統一派位，結果暫定於6月6日公布。

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