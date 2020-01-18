【手機大掃除】iPhone手機內存空間如何清理？資訊科技專家話你知 (09:15)

手機大掃除，除了清潔機身，手機的內存空間都要清理。iPhone想清理無用的檔案和記憶體，應該怎樣做？香港專業教育學院（IVE）李惠利院校資訊科技系講師曹重廉，針對iPhone所用的iOS系統，講解如何清理手機內存空間。
卸載不常用App
手機應用程式（App）佔用手機空間，Apple手機自iOS 11開始加入「卸載未使用的App」（Offload Unused Apps）功能，該功能與刪除App的最大分別是：開啟「卸載未使用的App」功能後，系統會釋出手機不常用App佔用的儲存空間，亦會保存該App的資料；當重新安裝該App時，即可還原資料。刪除App則是刪除App及所有相關資料，無法還原。
方法一：讓手機系統自動「卸載未使用的App」(示意圖1)：
「設定」→ 「一般」→「iPhone儲存空間」→ 在「卸載未使用的App」按下「啟用」
注意：如手機已開啟「卸載未使用的App」功能，「卸載未使用的App」按鈕不會於以上頁面出現。想檢查「卸載未使用的App」功能是否已開啟，可於「設定」→「iTunes與App Store」查看。
* 關閉「卸載未使用的App」功能 (示意圖2)：
「設定」→「iTunes與App Store」→ 在「卸載未使用的App」的右邊，關閉按鈕（灰色代表已關閉）
方法二：卸載特定App (示意圖3)：
「設定」→ 「一般」→「iPhone儲存空間」→ 按想卸載的App → 按「卸載App」
毋須手動清除暫存或快取
曹重廉續稱，App運作時會用到暫存記憶體，所製造的「快取」會佔手機空間。iOS以系統層面管理記憶體，當iPhone意識到用家開啟的App數目超出暫存記憶體上限，手機會自動關閉最長時間沒使用的App，以釋出空間。因此，如非必要，一般不用手動清除暫存或快取。
文：何芍盈
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