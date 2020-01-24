【手機大掃除】Android手機內存空間如何清理？資訊科技專家話你知 (09:35)

使用記憶卡存檔

不想手機內存空間那麼容易存滿，黃伯光表示，部分Android手機備有記憶卡插槽，用家可以購買相應記憶卡放入手機，將手機中部分檔案及應用程式（App）轉移到記憶卡，幫助分擔內存空間的負荷。用家宜注意非所有App都可以移至SD卡。

使用「清理App」清除快取及刪檔

黃伯光續稱，內存空間可用「清理App」幫忙清理。部分Android手機內置「清理App」，如手機沒有內置「清理App」，則可安裝相關App，可定期用以清除快取及刪除無用檔案等，幫助釋出空間。

黃伯光不建議用家手動進行過於深入的清理工作，因為有機會刪掉隱藏程式碼而影響手機運作。

定期備份刪App

手機使用時間愈長，內存空間會被佔用得愈多。如果不清理，內存空間很易存滿。黃伯光提醒，手機應定期備份，可在備份後檢視手機，清除App的快取，將不需要的檔案及App刪除，有助釋出空間。

考慮將App解除安裝 再重新安裝

部分手機App使用時間愈長，佔用空間愈大。黃伯光表示，如果發現有App佔用空間比當初大許多，可以將App解除安裝再重新安裝，釋出佔用空間。但要注意，將App解除安裝或會失去原有資料，部分App如包含重要資料或紀錄，解除安裝作前必須慎重考慮。

文：何芍盈

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