田北俊：與曾俊華等擔心香港事　考慮9月立法會選舉「做啲嘢」 (23:36)

田北俊在訪問中形容，「我們雖然退了休，但香港發生的事情會令我……我用『我們』的意思是，我、周梁淑怡、劉健儀、曾俊華……是否在未來那屆立法會選舉，因為擔心而出來做啲嘢，我們考慮中」。至於「做什麼」，田北俊稱不可說是組成新政黨，但亦不能排除是組黨。

田北俊形容「一國兩制、高度自治、港人治港」在「變形、走樣」。他稱，以他們的年紀不應再在前線，但有能力在幕後策劃、出錢出力，向中央表達希望「一國兩制重回正軌」，令港人對議會有信心。他又希望中間派別能培養有質素的人參政，「若真的要我們抬轎，我們在想怎樣支持這班人去選」。至於是否想向政府施壓，他稱「可以係這個暗示，政府已經知」。

田北俊自稱愛國愛港、「開明建制」，但不是「一吹雞就歸隊」，否則會害死政府，間接連累中央，修訂《逃犯條例》便是一例。他提及去年6月9日百萬人遊行後，政府仍然要「勇往直前」繼續修例，他批評包括自由黨4名議員在內的建制派議員立即贊成，「我覺得有問題，你唔識拖住個政府等佢唞一唞」，「當市民無到」令市民之後做更激烈的行為，如衝擊立法會。他認為，現時自由黨議員的公信力、實力遠不如他出任黨主席的20年。

他又認為，民主派主導的17個區議會，若一致動議要求政府成立獨立調查委員會，「你會覺得對特區政府和中央政府一啲壓力都冇？」

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