【Emily Online】百條深海偽虎鯨維港暢泳疑迷路　海豚保育學會籲勿靠近【短片】 (21:45)

從片段可見，好多條黑色嘅海豚一時浮出水，一時潛入水，可愛到不得了。海洋公園保育基金今日下晝4點幾接到多個市民通知，有一群海豚喺維港出沒。

香港海豚保育學會發言人麥希汶話，香港喺2014年2月亦曾有一群近百條嘅偽虎鯨喺香港葵涌、大嶼山北面出現，當年都唔排除係途經維港，所以估計今次係第二次出現呢個情況。暫時學會未確認海豚游入維港嘅原因，但見海豚們好活躍，亦係好大嘅羣體，所以排除佢哋有健康問題。

佢又話，都有小小擔心呢班海豚，因爲香港多工程船同高速船，不過相信海豚應該有能力避開啲船。2014年海豚出沒，到第二日已經消失，佢話，根據今日海豚喺維港嘅速度，如果按影片所見一直向西前進，相信今晚已經會離開香港。

海洋公園保育基金亦有聯絡漁護署、水警同海事處提供協助。保育基金呼籲市民要同呢群海豚保持距離，又希望附近嘅船聽從水警及海事處嘅提醒，避免意外撞到海豚，要保障佢哋安全。

漁護署就話，今日下晝約4點接報，一群懷疑海豚喺中上環、北角、紅磡等地區對開嘅維港海面出沒，根據現時掌握嘅資料，相信佢哋係偽虎鯨。署方話成年偽虎鯨長約5至6米，係海洋性鯨豚品種，香港水域主要係近岸淺水區，唔係佢哋棲息嘅地方，所以相信佢哋只係游經香港。

海豚維港暢泳片段

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