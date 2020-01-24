教育局聘前執法人員巡校　議員憂寒蟬效應　局方：查涉未註冊學校不監察教材 (21:23)

教育局回覆查詢表示，助理行動主任（中央監察）屬非公務員合約兼任職位，負責到懷疑未經註冊的學校房產協助巡查、撰寫調查報告、蒐集證據，包括向有關的人錄取口供，以及在檢控程序中到法庭作供等。因此，該職位要求申請人曾於執法部門工作，並擁有執法經驗。局方強調，助理行動主任（中央監察）只負責打擊未經註冊學校的相關工作，不會巡查符合法例要求的註冊中小學及幼稚園，亦不會監察學校教材。

教育局指出，任何院校、組織或機構於任何一天向20人或以上，或於任何時間同時向8人或以上提供教育課程，便須根據《教育條例》註冊或臨時註冊為學校。該局自2000年5月成立中央監察組，專責按《教育條例》處理有關營辦未經註冊學校的投訴、巡查及檢控等工作。教育局現時共聘有7名兼任助理行動主任（中央監察），每周平均工作14小時，時薪212元。局方稱，今次公開招聘是要聘用一名兼任助理行動主任（中央監察），以填補空缺；局方亦不時公開招聘有關職位，上一次同類招聘於2018年9月進行。

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