警方搗兩間假找換店拘4人　兩事主被騙800萬 (18:41)

商業罪案調查科高級督察何恩傑交代案情時表示，兩名受害人於去年11月及本月初，分別到兩間位於旺角及深水埗的找換店，進行人民幣兌港幣大額找換，按店員指示，分別將260多萬及420多萬人元民幣存入兩個內地銀行戶口。但存入人民幣後，店員以不同藉口推搪，遲遲未有把港元現金交予受害人，兩人懷疑自己受騙，分別報警求助。

警方調查後，發現兩間找換店內的商業登記證與「金錢服務經營者」牌照均為偽造，兩店都沒有效牌照。警方在旺角及深水埗兩間「找換店」內發現分別5007張及2600張俗稱「練功券」的1000元偽鈔。

警方相信騙徒先以較優惠兌換價招徠，吸引受害者到「找換店」，以偽鈔佯裝店舖有能力作大額兌換交易，最後誘騙受害者把人民幣存入詐騙集團指定戶口。

警方初時拘捕一名36歲本地女子、一名26歲內地男子及38歲本地男子，分別涉嫌為「找換店」店員及在內地替該店拉攏生意，相信三人同屬一個詐騙集團。

商業罪案調查科進一步追查後，鎖定一名28歲本地男子，今晨在其長沙灣寓所拘捕他，相信他是詐騙集團的骨幹成員，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「製作偽鈔」、「管有偽造文書」及「藏有攻擊性武器」。警方在其寓所內發現製作偽鈔的工具、331張1000元面值偽鈔、半製成偽鈔、偽造的商業登記證和「金錢服務經營者」牌照、空白找換店收據及一支金屬伸縮棍。

警方呼籲市民接收及找換現金時不能掉以輕心，要認清現鈔防偽特徵，並應選擇信譽良好的持牌找換店，可利用海關網站尋找或確定找換店持有「金錢服務經營者」牌照。

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