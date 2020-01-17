警廣源邨拘一青年搜出手槍子彈 (19:30)

【19:30】警方去年底揭發多宗真槍案及炸彈案，拘捕至少13人。警方再「順藤摸瓜」，本月中在一速遞公司截獲由美國寄出10個郵包，內藏多件手槍配件。警方今早（17日）在沙田廣源邨拘捕一名27歲陳姓男子，在其寓所搜出一把P80手槍及92發子彈，其中47發在7個彈匣內。警方相信該男子和一個勇武組織有聯繫，負責在土瓜灣一個工廈單位收件後，組裝成槍械再分發給極端分子使用。

警方今年1月7日至10日在一速遞公司截獲10個美國寄出郵包，內有362粒長槍子彈、150粒9mm短槍子彈以、99條引爆電線，還有一些手槍部件，如瞄準器、前後準星、手把等。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，未有情報顯示是次手槍的用途，但他指出，被捕男子和早前數宗真槍案涉案的勇武組織有聯繫，而該組織有前科，擬用槍械及炸彈在遊行示威中攻擊警員及製造混亂。

據悉，被捕的陳姓男子為提款機維修員，亦是軍事迷，日常會穿迷彩軍服、軍靴，今早在寓所樓下被捕時亦是同樣衣著。家人不相信他會藏有真槍，收到消息時第一反應「氣槍嚟㗎！」；家人擔心他被捕後會受到不當武力對待，亦擔心被警方以「抄家」方式全部拘捕。

【16:30】沙田區議員楊思健及楊柏康早上得悉男子被捕後，即跟進事件，並安排律師在灣仔警察總部要求接見，但指警方以不同籍口阻撓，包括事忙未能安排、沒有被捕人紀錄、被捕人仍在沙田警署等，至傍晚近7時被捕超過10小時仍未能接觸被捕人，批評警方阻止被捕人行使應有權利。

沙田廣源區區議員楊思健表示，事發時該青年正出門上班，踏出廣松樓大閘時，遭多名埋伏在閘外的便衣警撲下制服，雙手被扣上手銬，及後被押返單位內蒐證。

楊思健續稱，警方在搜屋後把青年押返沙田警署，同時拖走其電單車扣查。他說，青年沒有受傷，能自行登上便衣警的私家車，律師其後於沙田警署內與青年短暫會面，青年再被轉送到灣仔警察總部，律師正在警總等候再會面。

消息稱，疑犯報稱任職提款機維修員，警方於其寓所搜出一支手槍及約100粒子彈。