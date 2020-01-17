涉以客戶物業騙千萬元按揭貸款　蘇錦樑胞弟否認洗黑錢等4罪 (17:20)

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首被告蘇錦威（43歲）及次被告蘇潤餘（50歲）曾同在梁家樂律師行工作，如今該行已結業。兩名被告否認一項洗黑錢罪，首被告另否認兩項欺詐及一項使用虛假文書的副本罪。

控方開案陳辭透露，首被告2014年任職梁家樂律師行時，曾幫助客户、即偉章國際有限公司購入堅尼地城一個單位，惟首被告從未向偉章國際歸還物業的轉讓契，甚至於同年11月訛稱已獲偉章國際授權，向「樂天按揭信貸」（下稱「樂天」）成功申請1000萬元按揭貸款。

該筆貸款存至梁家樂律師行，惟律師行稱沒有收到單位業主、即偉章國際的指示，拒絕收款。「樂天」隨即詢問首被告，他僅回應是律師行內部溝通問題，並請「樂天」將款項改為存入次被告所屬公司，即「Chilly Associates Ltd.」的户口。

次被告收款後，分別將約70萬元轉入自己户口，另約710萬元轉帳首被告户口，餘下220萬元轉帳至一間名為「川和」的公司。由於「川和」事前已付約200萬元，委托首被告代申請備用信用證但失敗，故「川和」一直向他追討此費用。

惟「樂天」其後數月均無法取得還款或利息，並發現用作按揭的物業未有在土地註冊處登記法定押記，於是循民事向單位業主及梁家樂律師行索償。首被告稍後更冒簽文件，以單位業主之名聘請律師在民事聆訊中抗辯。

其後，首被告以相同單位成功向另一名為「錦豐」的財務公司借貸1000萬元，用以償還拖欠「樂天」的債務。首被告向「錦豐」借貸4個多月，由其姊姊蘇潔兒代他還款。

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