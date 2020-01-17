黃錦星fb直播　稱上月二噁英濃度與過去數月相若 (17:35)

對於近月因街頭示威而停收玻璃樽，黃錦星表示，留意到最近社會氣氛稍為緩和，已於「相對較安全的地點」，如屋苑或「綠在區區」內重新設置回收桶，收集玻璃樽。

黃錦星的facebook直播下午1時開始，2時結束時facebook顯示觀看次數為4104次。黃錦星早前在立法會曾被批「活在平行時空」、「攬住大嘥鬼出席環保活動」等；今午直播「大嘥鬼」亦有出場，黃錦星呼籲市民在農曆新年參加綠色本地遊，比起外遊較能減少碳排放。

被問到近年本港廢物回收率下降，廢物徵費何時落實，黃錦星說，相關法案已提交立法會審議，但立法會內會至今未選出主席，相信法案處理會受阻。對於政府資助回收業界，例如資助廢塑膠回收等，綠惜地球總幹事劉祉鋒留言批評，今日的廢物危機是以往政府採取積極不干預的態度造成，他認為政府應要求生產商自行負擔處理生產廢物的成本，即污者自付，不可長期以公帑補貼商界。

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