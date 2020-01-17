關口檢走私花旗參、乾海馬等　漁護署籲市民勿攜瀕危物種入境 (16:50)

漁護署及香港海關將加強執法以打擊瀕危物種非法貿易，提醒離港旅客，返港時切勿攜帶未領有所須許可證的瀕危動植物。

《保護瀕危動植物物種條例》於2018年5月經修訂後罰則已提高，任何人違反有關申領許可證的規定，即使作非商業用途，一經定罪，最高可被罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被沒收。

旅客攜象牙手鐲入境被判監

漁護署表示，自新罰則生效後，有關案件的判刑明顯加重，亦有不少被法庭判監的例子。其中，有旅客因非法攜帶一隻象牙手鐲進入香港被判監2星期；另一名旅客因非法攜帶30克海龜飾物進入香港被判監4星期。

農曆新年將至，漁護署提醒，市民如欲在外地購買動植物製成品作紀念品，應留意有關動植物是否屬於瀕危物種。

根據《保護瀕危動植物物種條例》第586章，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物，包括其部分和衍生物，均受許可證制度所規管。

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