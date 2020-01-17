【武漢肺炎】何栢良促要求武漢來港旅客　申報是否發燒或曾到內地醫院等 (15:45)

泰國和日本先後出現武漢新型冠狀病毒感染個案，泰國更出現第二宗輸入個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，雖然沒有出現與武漢華南海鮮城直接相關的新確診個案，但泰國及日本都出現感染病例，需要追查感染源頭，特別是泰國首宗病例沒去過華南海鮮城或接觸過肺炎患者，需要了解是人傳人還是接觸過其他街市動物而感染，形容現時疫情肯定未完結。
日本確診個案的病人，是因由武漢返日時服食過退燒藥，通過了機場檢疫。何栢良認為港府應該汲取經驗，加強機場把關，要求來自武漢航班乘客均填寫健康申報表，要求他們表明是否有發燒和上呼吸道感染、14日內是否到過武漢或內地醫院，或曾否與武漢新型冠狀病毒確診個案有緊密接觸。
武漢市衛健委昨（16日）深夜公布多一宗新型冠狀病毒死亡個案，令死亡個案增至兩宗，二人均超過60歲和本身有其他疾病。何栢良指出，長者容易有長期病，一旦受感染引發併發症，死亡風險會高很多。根據本港爆發SARS時的經驗，60歲或以上患者死亡率達到52%，遠高於30至40歲患者的3%至6%。
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