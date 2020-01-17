換喉哮喘翁裁定死於自然　陪審團提4項建議 (18:35)

【18:35】就死因庭裁決，屯門醫院發言人表示，屯門醫院就此個案進行檢討，認為醫療團隊雖然曾經與家屬會面，解釋病情進展及臨牀治療安排，但交代仍未盡完善，對此感到抱歉。另外，屯院會認真研究死因研訊提出的建議，跟進可行的改善措施，並再次對離世病人的家人致以最深切慰問。

【18:10】陪審團向醫管局提出4項建議，包括醫院深切治療部須常備幾種不同機制的降血壓藥，供醫生選擇；為患慢性肺阻塞、支氣管及哮喘病的病人使用拉貝他樂（Lebetalol）之前，需得另一醫生同意；亦建議把插喉前使用潮氣末二氧化碳監測儀，納入正式指引；以及病人心臟停頓、醫護進行心肺復蘇的前後，須下載每分鐘的數據紀錄。

死因裁判官最後向事主家屬表示，明白法庭沒有提供他們想要的答案，但希望連日聆訊令他們取得更多資料，加深了解死因。

家屬對裁決表失望難過

事主的次女在庭外表示，對裁決感到失望及難過，但會尊重裁決。她指出，陪審團提出的4項建議，正是家屬向屯門醫院投訴的事項。家人會尋求法律意見，繼續向屯院追討賠償，亦會考慮到醫委會投訴。

死因庭今午裁決時，事主的5名子女全部到庭，有人雙眼通紅，要拉下口罩拭淚。

【16:20】五人陪審團以4比1大比數，裁定事主邱名伴（終年74歲）死於自然，死因是呼吸衰竭及哮喘惡化。

【15:30】死因裁判官崔美霞今早綜合證供指出，事主邱名伴有哮喘及肺阻塞的病史，由2002年起求診律敦治醫院，根據多名醫生的供辭，哮喘病發可能致命。

事主死亡那天兩度「換喉」，主診醫生林棋煒供稱他沒有插錯喉管位置，專家證人則質疑他沒有用監測儀確認，有可能插錯。裁判官向陪審團說，專家的說法依賴醫生沒有用儀器，「可唔可以好似條方程式咁理解（換喉）？有無其他情況呢？」

至於事主死前兩日發生「甩喉」，裁判官引述屯門醫院一方指出，由於醫護沒有在72小時內下載數據，事主的詳細醫療紀錄已被自動刪除。裁判官認為，死因庭的資料「無就無」，強調法庭只接受證據基礎的推論，「唔容許剩係估」。

裁判官引述案例指出，若陪審團認為事主患有「潛在可致命病况」，而醫療介入不能阻止其死亡，應裁定事主「死於自然」，否則應裁定為「死因存疑」。

事主邱名伴生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

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