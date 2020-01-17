換喉哮喘翁研死因　陪審團退庭商議 (15:30)

死因裁判官崔美霞今早綜合證供指出，事主邱名伴（終年74歲）有哮喘及肺阻塞的病史，由2002年起求診律敦治醫院，根據多名醫生的供辭，哮喘病發可能致命。

事主死亡那天兩度「換喉」，主診醫生林棋煒供稱他沒有插錯喉管位置，專家證人則質疑他沒有用監測儀確認，有可能插錯。裁判官向陪審團說，專家的說法依賴醫生沒有用儀器，「可唔可以好似條方程式咁理解（換喉）？有無其他情況呢？」

至於事主死前兩日發生「甩喉」，裁判官引述屯門醫院一方指出，由於醫護沒有在72小時內下載數據，事主的詳細醫療紀錄已被自動刪除。裁判官認為，死因庭的資料「無就無」，強調法庭只接受證據基礎的推論，「唔容許剩係估」。

裁判官引述案例指出，若陪審團認為事主患有「潛在可致命病况」，而醫療介入不能阻止其死亡，應裁定事主「死於自然」，否則應裁定為「死因存疑」。

事主邱名伴生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

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