入稟促警方公開催淚彈成分　許智峯盼完全禁止使用 (15:15)

入稟狀指出，原告人許智峯要求被告警務處長，就港島中區一帶發射的催淚彈的成分及化學物質，須於高院頒下命令的14日內，交出誓章及文件予原告人律師或其醫療專業顧問。

許智峯入稟後在庭外表示，今次代表7600名巿民眾籌入稟，以對抗警暴。過去官員一直拒絕披露催淚彈的成分，甚至聲稱對巿民健康的無影響，他質疑若日後巿民吸入催淚彈的有害物質，出現癌症等健康問題，是否由警方賠償。

許智峯說，警方發射催淚彈，維持治安雖涉公眾利益，但巿民的健康及公眾衛生，「難道不是更大的公眾利益？」他希望法庭明白今次入稟有合理理由，待有裁決後，他計劃繼續入稟申請禁制令及司法覆核，以對抗警暴，以及在公眾健康的考慮下完全禁止催淚彈的發射。

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