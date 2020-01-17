內地漢用偽鈔購物判囚4年　辯稱欲領「卧底警察工資」 (15:00)

被告朱永杰（34歲）否認兩項行使或付給偽製流通紙幣罪，及一項保管或控制偽製流通紙幣罪。控罪指出，他在2018年11月11日至12日，分別在屯門及尖沙嘴使用涉案偽鈔，以及管有100張1000元港幣、100張20元港幣的偽鈔。

暫委法官鄭紀航裁決時表示，被告管有或使用的涉案紙鈔，均印有「練功券」、「票樣」、「練功專用禁止流通」等字眼，但圖案與真鈔相似，屬法例界定的「偽製品」。

鄭官拒絕接納被告證供，被告被捕後於警誡下承認打算用「票樣」購物，但他在庭上作供時稱從網上平台「拼多多」購買「票樣」，「到了香港，做完國事，香港政府就會給我（被告）工資」，兩者說法不一。鄭官亦表明不相信如此容易購入的「票樣」，是被告領取「卧底警察工資」的先決條件。

鄭官續說，被告警誡下承認明確知悉該些「票樣」為假鈔，亦不可以在香港使用，但仍分別在屯門及尖沙嘴，打算「魚目混珠」購買礦泉水和麵包，終裁定被告3項控罪罪成。

鄭官判刑時表示，被告非香港居民，存心蓄意帶紙鈔來港犯案，屬加刑因素，但考慮到被告在港沒有案底，酌量減刑，終判囚48個月，並建議懲教署為被告提供合適的精神及心理治療。

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