8人攜反修例文宣屯門連儂牆附近被捕　一休班警涉案被停職 (22:15)

【22:15】警方表示，今日（17日）凌晨約3時接報，有人於屯門龍門路聚集，懷疑有人企圖在上址毁壞一天橋設施。人員到場在附近兜截，拘捕5名男子及3名女子，年齡介乎14至61歲，涉嫌管有物品意圖摧毁或損壞財產，並在其中兩名被捕人身上檢獲海報、膠刮、手套及電鑽。

所有被捕人現正被拘留。其中一名31歲被捕男子為休班警務人員。警方稱，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。

據了解，被捕警員已被停職。

【21:50】消息人士指出，被捕者當中包括一名姓黃男子現役警員，已當差6年多，原駐守青山警區的軍裝巡邏小隊，近日被調派入防暴大隊中的第二梯隊，為反修例風波以來首名相關被捕警員。消息稱，該休班警與女友及女友母親均被捕。

【14:45】從屯門區議員李家偉上載至facebook片段所見，凌晨3時許，5男3女被警方截查及盤問，據悉警方在他們身上發現一批反修例文宣，並有電鑽等工具，之後被警方以涉嫌「管有工具可作非法用途」拘捕，帶往青山警署。

李家偉引述附近街坊稱，8人早於凌晨1時許在距離連儂牆約50米位置被警員包圍；他自己於凌晨近3時到達現場，8人仍被12名軍裝警員包圍，警方3時45分左右開始搜身及搜查8人的隨身物品，至4時15分才正式拘捕8人，即他們由被包圍至被捕或接近3小時。

8名被捕人今午2時仍在警署錄口供，已有律師到場協助。被捕人當中包括一名未成年女子，亦包括一對母女，暫未知該名未成年女子是否與母親一同被捕。

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