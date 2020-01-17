文員涉藏彈弓激光筆　控方稱不排除加控罪 (14:35)

第一宗案件的被告鍾日祺（33歲）報稱文員，控罪指出，他於2019年8月31日於港鐵太子站內月台攜有攻擊性武器，即一個彈弓和48粒螺絲帽。被告暫毋須答辯，案件押後至2月14日再訊，以索取法律意見。據悉，控方不排除加控或改控控罪。

另外，報稱爆谷店男經理的被告黃琪偉（34歲）被控各一項管有違禁武器及管有攻擊性武器，控罪指他於2019年8月28日在上水天平邨天美樓地下管有一支伸縮棍，以及於翌日在其住所內管有兩個「鐵蓮花」。案件今亦在九龍城裁判法院提訊。

被告今承認管有違禁武器罪名，但否認在公眾地方管有攻擊性武器罪名，案件將於2月18日開審。控方在庭上表示，將傳召一名警員證人，被告對警誡供辭沒有爭議，預計審期為一天。

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