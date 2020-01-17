水警海關聯手破走私集團　檢2500萬元貨物 (12:28)

水警及海關周三晚於內河碼頭監視，發現一輛可疑輕型貨車駛近，同時有一艘內河船靠泊，車上3名可疑男子隨即將多箱貨物搬上內河船，船上另外3名接貨男子其後把船駛離，至西北偏北爛角嘴對開時，於附近埋伏的水警小艇隨即追截，並於海面邊界線前將內河船截停。

船上當眼處未見有可疑物，由於當時風高浪急，水警連人帶船拖往大欖水警基地作進一步搜查。

人員於基地搜查，發現船上船員休息室內，其中一張牀下的地板顏色有異，打開地板發現一個暗格，內藏共65箱懷疑走私貨物，當中包括2500件全新智能電子產品、1.5萬件電腦記憶體、9000件電腦中央處理器、2.1萬件其他電子零件，總值共約2500萬元，是過去兩年最大宗的海路走私電子產品案件，人員又於船上檢獲23公斤燕窩。

海關署任海域調查組指揮官梁耀文表示，過往走私集團利用高速快艇於深夜走私電子零件，是次案件是過去5年首宗被發現利用內河船暗格走私，行動中拘捕3名內地漢（34至38歲）。