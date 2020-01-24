香港動盪指數117位升至26位　英國風險報告料兩年內難改善 (22:19)

香港智利成全球「最高危地區」

報告又稱，就示威的嚴重及頻密程度而言，香港和智利被視為全球「最高危地區」，估計兩地情況在未來兩年難有改善。

梅普爾克羅夫特研究建基於一系列風險指數，包括社會動盪、安全部隊及人權等。蘇丹去年推翻執政30年的前總統巴希爾後，爆發反軍方示威，遭遇血腥鎮壓，令該國取代也門，成為動盪指數最高的國家。智利和香港則是動盪指數升幅最大的地區，智利由第91位升至第6位；香港由第117位上升至第26位。報告指出，不少政府對示威規模及激烈程度始料不及，企圖鎮壓示威，包括濫捕及無差別暴力等手段，反令示威者更趨激進。

該公司位於新加坡的亞洲風險部門主管赫里貝尼克（Miha Hribernik）指出，各地示威的原因雖各不相同，但都源自類似不滿，包括全球經濟危機10年後收入停滯和不平等加劇、對傳統政治精英失信任、貪污，以及公民及政治權利受侵蝕等。

報告預料各地2020年將延續動盪，又認為未來6個月，包括中國、土耳其、沙特阿拉伯、俄羅斯和泰國等75國，或會出現更多示威。

（彭博社/衛報）

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