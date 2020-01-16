補習教師涉水喉通炸彈案還押候訊　辯方：警未出示搜查令已入案發單位 (21:26)

被告黃棨騫被控兩項管有爆炸品，指稱他於今年1月14日，在旺角通菜街的劏房單位內管有喉管炸藥和火柴頭。被告聽到控罪後低頭說明白，並不時拭淚。

據悉，被告居於紀律部隊宿舍，其父為紀律部隊成員。被告並非單位的業主或租客，租客為被告的親密朋友。據了解，警方接獲線報後，取得案發單位搜查令。

辯方在庭上透露，警方拘捕被告後，未能即時出示搜查令。警員爆破單位大門，並以被告身上鎖匙進入劏房，4至5名警員進入單位搜查；被告一度被鎖上手銬，在單位外等候，但未能觀察屋內情況。 警員進入單位30至40分鐘後，始有警員帶同搜查令出現。

案件押後至4月6日再訊，待警方進一步調查，包括化驗爆炸品、化學品、DNA、電腦及電話。被告不准保釋，還押候訊。

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