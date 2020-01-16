涉行賄取試卷機密　Kris Lau：付款獎賞次被告代課任網絡打手 (18:41)

兩被告依次為43歲英文導師劉冠華，以及19歲報稱學生的黃子軒。劉冠華自辯稱，案發時知悉次被告任職評卷助理，但次被告沒有與考評局簽署僱傭或代理人合約。兩人在WhatsApp討論考生常犯的錯誤，只是分享「心得」，而非泄漏試卷內容。

被問到為何向次被告轉帳金錢，劉冠華供稱，那筆錢屬於零用錢，作為次被告在社交媒體發帖做「打手」宣傳，以及在補習課堂幫忙的報酬。劉冠華又形容與次被告亦師亦友，「有時當佢係細佬」。

考評局職員早前透露劉冠華於facebook發帖，題為〈我個名叫做「無間道」〉，內容提及涉案試卷。劉冠華承認「無間道」有臥底的意思，但強調該帖「由頭到尾都係亂講」，因為電影中有角色潛伏警隊，而他沒有安排次被告加入考評局。

次被告今午作供，同意劉冠華轉帳金錢是作用充當「打手」及代課的費用，性質近似獎學金。次被告稱，他與劉冠華WhatsApp聊天純屬「吹水講笑」，無意泄漏試卷機密。聆訊明（17日）續。

相關報道：涉行賄取試卷資料 Kris Lau帖文自言「無間道」